Conhecidas as "meias" do Mundial feminino de andebol

A atual campeã do Mundo, e dupla campeã da Europa, a Dinamarca e a Suécia são organizadoras conjuntas deste Mundial nórdico e estão no grupo final de quatro, em que o "intruso" é a poderosa seleção da França, campeã olímpica.



A Suécia será a próxima adversária da França, depois de derrotar, també em Herning, a Alemanha, por 27-20, horas antes de a Dinamarca bater o Montenegro, por 26-24.



Norueguesas e dinamarquesas vão reeditar a final do Europeu, que sagrou a Noruega, novamente favorita no torneio.



Emma Friis e Anne Mette Hansen, com cinco golos cada, foram o destaque da Dinamarca, que tirou partido de jogar em casa.



Sandra Toft brilhou na baliza da Dinamarca, com 16 defesas, em 41 remates.



Após um início equilibrado, com empates a 5-5 e 9-9, as anfitriãs conseguiram finalmente uma vantagem sensível, com 13-10 ao intervalo, depois gerida em esforço, ante uma seleção montenegrina muito empenhada.



A Alemanha comprovou que era a menos forte das seleções nos "oitavos" e acabou por ser "presa fácil" para as suecas, que já estão a fazer melhor campanha do que há dois anos.



Depois deste triunfo, a Suécia é uma das duas equipas só com vitórias, a par da França, justamente a sua adversária no quarteto final, em luta direta por um lugar na final, repetindo a "meia" dos Jogos Olímpicos, jogo então vencido pelas gaulesas.



A Suécia arrasou logo de início, em que fez um parcial de 7-0, após o que o jogo foi repartido, quando já pouco havia a fazer para as alemãs.



Com 16-6 ao intervalo, as suecas entraram em gestão de esforço, chegando mesmo a ver as alemãs a quatro pontos, com 22-18 a seis minutos do fim.



A guarda-redes Johanna Bundsen foi um esteio - defendeu 15 de 35 remates - e no ataque brilhou Jamina Roberts, com cinco golos em oito remates e cinco passes decisivos.