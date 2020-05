CONMEBOL estuda aplicação da medida que autoriza cinco substituições

"Estamos surpreendidos com esta decisão, para a qual não fomos consultados”, escreveu o presidente da CONMEBOL, Alejandro Dominguez, na rede social Twitter, anunciando a realização de uma reunião de peritos para analisar a decisão, tomada na sexta-feira pela FIFA.



Alejandro Dominguez explicou que mediante o parecer desse órgão da CONMEBOL será “tomada uma decisão sobre a aplicação da medida na América do Sul”.



Após a concordância do Internacional Board (IFAB), e tendo em vista a proteção dos jogadores devido à pandemia de covid-19, a FIFA anunciou na sexta-feira que as equipas de futebol vão poder fazer cinco substituições por jogo, em três momentos.



Esta alteração pontual e temporária vai entrar imediatamente em vigor e vai ser aplicada nas competições que estejam previstas para ser concluídas até 31 de dezembro de 2020, quer sejam as que serão retomadas ou as iniciadas entretanto.



No entanto, a FIFA esclareceu que a aplicação medida fica ao critério da organização das competições, federações ou ligas, tal como o recurso ao videoárbitro.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 271 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Em Portugal, morreram 1.114 pessoas das 27.268 confirmadas como infetadas, e há 2.422 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.