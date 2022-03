Constantino vai ser reeleito presidente do COP

Constantino vai comandar os destinos olímpicos nacionais até Paris2024, com o objetivo de superar o melhor registo luso coroado com as quatro medalhas conquistadas em Tóquio2020, após ter assegurado o apoio de 30 das 33 federações olímpicas – exceções feitas ao taekwondo, ao boxe e ao basebol, por terem perdido o estatuto de utilidade pública.Respeitando os 30% de elementos femininos definidos pelo Comité Olímpico Internacional (COI), o recandidato”, lê-se no manifesto.O reforço na aposta em carreiras duais e na transição dos atletas olímpicos é outro dos objetivos apontados no manifesto, que preconiza ainda a, como acervo da memória olímpica nacional, e disponibilização do arquivo histórico do COP.As eleições vão decorrer entre as 18h00 e as 20h00, na sede do COP, em Lisboa. O colégio eleitoral corresponde a 182 votos, quatro votos para cada um dos membros ordinários – 33 federações olímpicas -, um para a comissão de atletas e um por cada membro extraordinário (49), entre os quais se incluem as federações de modalidades não olímpicas, entre outros.