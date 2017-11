Contrato-programa para Tóquio2020 quase concluído

Mário Aleixo - RTP 09 Nov, 2017, 08:17 / atualizado em 09 Nov, 2017, 08:17 | Outras Modalidades

"Temos estado nos últimos meses a fazer essa discussão e negociação com o Comité Olímpico de Portugal (COP). Estamos mesmo a chegar às chamadas vias de facto, porque muito em breve, em dias, teremos um desiderato final, o que será o compromisso entre a vontade expressa pelo COP, na proposta que apresentaram ao Governo, e o que é possível da parte do Governo", disse o governante, em declarações à margem de uma celebração olímpica, promovida pelo COP.



Segundo João Paulo Rebelo, o contrato-programa para o projeto de preparação olímpica terá ainda de ser alvo de "uma resolução específica do Conselho de Ministros".



O compromisso entre o Governo e o COP procura criar as condições para que em 2020 surjam "os melhores resultados possíveis e a participação mais digna".



"A participação de Portugal nos Jogos Olímpicos é sempre digna, mas estamos a trabalhar para que haja condições para que se possa fazer ainda melhor", acrescentou.



Quanto à cerimónia promovida pelo COP, o secretário de Estado congratulou-se pela presença de "muitos convivas amantes do desporto" e pelo "reconhecimento da missão olímpica que terminou o ano passado" enquanto é discutido o novo projeto de preparação.



Em 14 de setembro, o presidente do Comité, José Manuel Constantino, tinha explicado que em termos financeiros a proposta é superior à apresentada para os Jogos Rio2016, mas referiu que "mais importante que falar sobre dinheiro é analisar o modelo de preparação".



Segundo José Manuel Constantino, que falava à margem da assinatura de um protocolo de parceria, "a proposta prevê um modelo com duas dimensões de atletas: a elite e a top-elite", tendo em conta os objetivos dos atletas, e foi previamente discutida com as federações.