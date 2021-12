Coreia do Sul rejeita boicote aos Jogos Olímpicos de Inverno

", disse Moon Jae-in, que se encontra numa visita oficial de três dias à Austrália, durante a qual vai assinar uma série de acordos de cooperação tecnológica e militar.Estes incluem a venda de armamento à Austrália, no valor de cerca de 636 milhões de euros.Seul vai continuar a promover uma região livre e aberta no Pacífico, mas, ao mesmo tempo, ter em conta o papel da China na tentativa de trazer a paz à península coreana, indicou.A Coreia do Sul quer manter boas relações com Pequim, sublinhou o chefe de Estado sul-coreano, acrescentando que não ter planos para aderir ao boicote diplomático dos Estados Unidos e da Austrália, ao qual se juntaram o Reino Unido e o Canadá.Estes quatro países vão enviar atletas, mas não responsáveis, decisão criticada pela China, que advertiu já estes países que "vão pagar o preço por esta jogada errada".O apelo ao boicote foi feito em defesa dos direitos humanos, nomeadamente da minoria uigure em Xinjiang e o declínio das liberdades em Hong Kong.Entretanto, em Seul, o ministro das Finanças sul-coreano, Hong Nam-ki, anunciou que o país quer aderir ao Acordo global e progressivo de parceria transpacífica (CPTPP).