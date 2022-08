Coric vence Tsitsipas e conquista Masters 1.000 de Cincinnati

Coric venceu pelos parciais de 7-6 (7-0) e 6-2, num encontro que durou uma hora e 58 minutos, impondo-se, na mesma semana, a dois atuais "top-10", como são os casos de Rafael Nadal, terceiro colocado, e Tsitsipas.



É o terceiro - e o mais bem cotado - torneio que vence no circuito ATP, depois de uma prova 250 e outra 500, e o primeiro desde 2018, conseguindo a segunda vitória contra Tsitsipas, contra um triunfo do grego.



O croata de 25 anos, que prossegue a recuperação de uma cirurgia num ombro, em 2021, que o viu ‘cair’ na hierarquia mundial do ténis masculino, selou o maior triunfo da carreira, a poucos dias do US Open, último ‘Grand Slam’ da carreira e aquele em que se dá melhor, tendo ido aos quartos de final em 2020.



Por seu lado, Tsitsipas, de 24 anos, falhou a conquista do 10.º título da carreira, e o terceiro na categoria 1.000, a caminho do "Grand Slam" em que tem os piores resultados, nunca tendo avançado mais do que a terceira ronda.



Caroline Garcia vence prova feminina



Na final feminina, a francesa Caroline Garcia, 35.ª no ranking WTA, tornou-se a primeira mulher a vencer um torneio da categoria 1.000 em que entrou ainda no "qualifying", culminando hessa ‘maratona frente à checa Petra Kvitova.



Mais cotada e com um maior palmarés, incluindo duas vitórias em Wimbledon, Kvitova era vista como favorita mas também no feminino a final de Cincinnati trouxe surpresa, com Garcia a superar a 28.ª jogadora mundial por 6-2 e 6-4.



Aos 28 anos, é o terceiro torneio desta categoria para Garcia, e o 10.º da carreira, apresentando-se no topo da forma em 2022 e, sobretudo, no verão, com 26 vitórias desde junho, o melhor registo mundial, a oito dias do US Open.