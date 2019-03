Corrida de MotoGP pode ser antecipada no domingo por questões de segurança

Lusa Comentários 08 Mar, 2019, 20:38 | Outras Modalidades

Sendo a única corrida a disputar-se à noite do campeonato, as condições da pista são afetadas pela descida de temperatura do asfalto depois do por do sol. Por isso, vários pilotos têm-se manifestado a favor da antecipação em uma hora do horário previsto (20:25 horas locais, menos três horas em Portugal).



O português Miguel Oliveira considera que será "difícil" que essa decisão vá em frente, mas defende a antecipação em "pelo menos meia hora".



"Cada dia aqui no Qatar é diferente e isso torna complicado tomar uma decisão. Hoje, por exemplo, tivemos condições perfeitas a partir das 20:00 horas (17:00 horas em Lisboa). Normalmente, quando o sol se põe a temperatura desce bastante e foi isso que causou várias quedas no último dia de testes. Na reunião da Comissão de Segurança abordámos o assunto, mas parece-me inviável que este fim de semana se antecipe tudo uma hora. Talvez 30 minutos (seja possível), mas vamos aguardar pela decisão", disse o piloto da KTM, em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.



O Grande Prémio do Qatar de MotoGP é a prova de abertura do Mundial de Velocidade. A corrida está prevista para domingo, às 17:00 horas.