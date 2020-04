Covid-19: Agência dos EUA lança testes antidoping para atletas fazerem em casa

Os ‘kits’ de teste foram enviados aos atletas, que devem produzir amostras de sangue e urina quando receberem uma ligação inesperada da USADA. A realização dos testes é monitorizada por um controlador, em tempo real, por meio de um aplicativo como o Zoom ou o FaceTime.



Os atletas selam as amostras e enviam-nas para entrega no dia seguinte a um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (AMA) para análise.



"Este programa é o único do género no mundo e foi lançado quando os testes pessoais presenciais e sem aviso prévio da USADA quase pararam devido ao distanciamento social e outras diretrizes de saúde durante a pandemia”, disse o diretor executivo do organismo, Travis Tygart.



O denominado programa ‘Believe 2020’ conta com a adesão de quinze atletas voluntários, entre os quais as nadadoras olímpicas medalhadas Katie Ledecky, recordista mundial dos 400, 800 e 1.500 metros livres, e Lilly King, além do velocista Noah Lyles, atual campeão mundial dos 200 metros.



Se, por um lado, o atleta tem de se filmar a si próprio a tirar uma gota do próprio sangue, esse não é o caso da recolha de urina, que tem, por razões de privacidade, outro procedimento.



Para evitar a hipótese de a recolha ser adulterada, o atleta tem que filmar a casa de banho ao vivo para provar que não está mais ninguém na divisão e que nenhuma amostra está escondida.



O atleta então urina no recipiente, sem filmar, e, feito isso, volta o frasco para a câmara para colar uma etiqueta sensível ao calor, provando que a urina está quente e, portanto, recolhida na altura.



Toda esta fase é cronometrada pelo controlador da USADA, que pode comparar a análise de urina com os testes anteriores do atleta.



“Senti-me muito confortável com todo o processo”, disse Katie Ledecky, que realizou o seu primeiro teste na segunda-feira no seu apartamento na Califórnia”, acrescentando que, “dada a atual situação, este é o momento perfeito para testá-lo".



