Covid-19. Alerta sanitário no Japão não interfere nos Jogos

Desde que o adiamento dos Jogos foi anunciado em meados de março, os responsáveis por Tóquio2020 estão envolvidos na complexa tarefa de reorganizar orçamentos, instalações desportivas e outros aspetos logísticos, aos quais se acrescenta a declaração de estado de emergência ou alerta.”, declarou em videoconferência o porta-voz do comité organizador, Massa Takaya.Os organizadores, até hoje, ainda não fizeram nenhum progresso visível nos dois principais aspetos pendentes - garantir a disponibilidade dos locais dos eventos para o verão de 2021 e definir os custos do adiamento – mas, segundo Takaya, “continuam a trabalhar” nisso.Por enquanto, ainda não há data específica para encerrar as duas questões, mas o porta-voz espera que haja progressos nas próximas reuniões que os organizadores realizarão com o Comité Olímpico Internacional (COI), em julho.





Trabalho de reorganização







Isso coloca em dúvida o seu possível uso para as novas datas dos Jogos Olímpicos, reagendados para o período entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, e dos Paralímpicos, de 24 de agosto a 5 de setembro, embora os organizadores estejam confiantes em manter a maioria dos locais originalmente programados.O Japão está em alerta de saúde desde o início de abril, como medida destinada a conter as novas infeções por covid-19, que o governo decidiu estender até ao final de maio.A medida implica a recomendação aos cidadãos japoneses de trabalhar em casa e evitar sair o máximo possível, bem como o encerramento de inúmeras lojas e espaços públicos.