Covid-19 Antigo futebolista mexicano Manuel Negrete testou positivo

“Quero partilhar convosco que acusei positivo no teste da covid-19. Estou bem, em casa, e a seguir as recomendações médicas”, escreveu Negrete, de 61 anos, na sua conta no Twitter.



O antigo jogador, que representou o Sporting na temporada 1986/87, explicou que continua a desempenhar as suas funções de autarca no município mexicano de Coyocán à distância, em articulação com os seus colaboradores.



Em 2018, um golo de Negrete nos oitavos de final do Mundial1986, no México, foi eleito pelos adeptos como o melhor da história do torneio da FIFA.



O golo ‘à meia volta’, no jogo frente à seleção da Bulgária (2-0) no Estádio Azteca, foi o vencedor da votação ‘online’ na qual competiram outros 31 golos.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 271 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Em Portugal, morreram 1.114 pessoas das 27.268 confirmadas como infetadas, e há 2.422 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus