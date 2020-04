Covid-19. Anulada a regata Québec-Saint-Malo

A direção da corrida, que tem lugar de quatro em quatro anos, esperava adiar a prova para agosto, empenhando-se para cumprir as recomendações de distância social entre espetadores, mas o governo do Québec esfriou o seu entusiasmo, ao decretar a proibição de qualquer evento desportivo até final de agosto.



"Estamos naturalmente muito dececionados, antes do mais pelas equipas, já que nos preparávamos para um recorde de participação", explicou o diretor-geral da Transat, Richard Samson. "Mas a saúde pública passa à frente, a prioridade é salvar vidas".



A organização estuda agora a possibilidade de adiar o evento para 2021 ou 2022. "Estudamos todos os cenários, a partir de agora tudo depende da disponibilidade das equipas", admitiu Samson.