Covid-19. Associação de comités olímpicos atribui ajudas

A organização enviou em março um questionário aos seus 206 membros para identificar os desafios colocados pela suspensão das atividades devido à pandemia de covid-19.



“Proteger a saúde dos desportistas e de todo o pessoal técnico é, naturalmente, a nossa prioridade. Mas, reconhecemos que esta terrível pandemia afetará bastante os comités nacionais, mesmo quando a ameaça sanitária tiver sido ultrapassada”, afirmou o presidente da ACNO, durante uma reunião do organismo.



Robin Mitchell explicou que as verbas a atribuir, cujos valores não foram divulgados, servirão para que os comités continuem a apoiar a preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos de 2021.



As ajudas a atribuir serão estudadas caso a caso, de acordo com as necessidades de cada comité, e geridas pela ACNO e pelas associações continentais e coordenadas pela Solidariedade Olímpica, o organismo do Comité Olímpico Internacional responsável pela assistência aos comités nacionais e apoio em zonas mais necessitadas.



O Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos anunciaram em 24 de março o adiamento dos Jogos, devido à pandemia da covid-19.



As duas competições já foram, entretanto, agendadas para o verão de 2021.