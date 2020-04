Covid-19. Atletas profissionais vão poder retomar treinos na Áustria

Esse levantamento de restrições também abrangerá os clubes que participam na principal Liga de futebol austríaca, aos quais foi recomendado iniciar os treinos em pequenos grupos, com um máximo de seis jogadores.Segundo revelou o ministro dos Desportos, Werner Kogler, em conferência de imprensa, o reinício dos treinos por parte dos futebolistas profissionais já estava previsto tendo em vista a retoma do campeonato, que foi interrompido há um mês.Os moldes em que o campeonato se irá disputar após a sua suspensão serão definidos e dados a conhecer em breve pela Federação austríaca de futebol.

Modalidades sem contacto na porta de entrada







Além disso, cerca de 600 atletas profissionais de diferentes modalidades terão, a partir da próxima semana, acesso a todas as instalações desportivas interiores e exteriores, que estão fechadas desde meados de março, sendo que os mesmos deverão conservar uma distância mínima de dois metros entre si, devendo cada um efetuar o respetivo treino numa área mínima de 20 metros quadrados.





Amadores com regresso gradual







Em relação aos desportos amadores a retoma será mais gradual, estando previsto que a partir do primeiro dia de maio os praticantes de modalidades que envolvam pouco contacto, como o ténis, o golfe, o atletismo e a equitação, possam reiniciar os treinos.Werner Kogler instou as federações a definir as medidas que viabilizem a prática dessas modalidades com total segurança, chegando a sugerir a marcação das bolas de ténis para que cada atleta toque apenas nas suas.O governante austríaco citou ainda um estudo científico para recomendar que as distâncias entre os praticantes de atletismo aumentassem para 10 metros, em vez do metro e meio que tem sido referenciado, e para 20 metros em relação aos ciclistas de estrada.Quanto aos desportos coletivos amadores, considerou difícil estabelecer prazos para a retoma da sua atividade em função dos riscos de contaminação pela covid-19.