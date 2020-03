Covid-19. Aulas “online” de karaté juntam pais e filhos

Frederico Hilário, de 36 anos, dedica-se desde 2004 aos treinos de karaté em Chaves, no distrito de Vila Real, e mais recentemente até no outro lado da fronteira, em Verín, Espanha, mas nunca precisou de preparar aulas à distância até ser forçado devido à pandemia covid-19.O distanciamento forçado para com os seus atletas e alunos não foi impedimento para o treinador continuar a dar aulas, e desde 15 de março que os incentiva a manter a sua preparação física e técnica.O conceito ganhou dimensão e acontece atualmente cinco vezes por semana, sempre com treinos em direto, para todas as idades, e até permite juntarem-se outros participantes, pois as aulas são gratuitas, estando disponíveis na rede social Youtube e na aplicação Zoom.", explica.O treinador Frederico Hilário realça que tem ganho muitos pais nas aulas, que começaram a treinar em casa, juntando-se aos filhos.", lembra.

Frederico Hilário acrescenta ainda que mesmo quem ainda está a trabalhar pode realizar as aulas mais tarde, pois estas ficam disponíveis no Youtube a todos os interessados.