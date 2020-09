Covid-19: Cancelado Mundial de pentatlo moderno no México

O Mundial de Cancun seria a primeira competição organizada pela UIPM a decorrer desde o início da pandemia de covid-19, que provocou a suspensão de todas as provas desde março.



O campeonato foi entregue ao México em fevereiro, depois que ficou claro que as restrições impostas pela China no combate à covid-19 impediriam que este acontecesse em Xiamen, conforme planeado.



“Anunciamos esta decisão com o coração pesado. Seremos eternamente gratos à nossa comunidade dedicada ao pentatlo moderno e aos seus parceiros no México por entrarem como anfitriões do Mundial de 2020”, disse presidente da UIPM, Klaus Schormann.



O presidente da UIPM destacou o “esforço supremo” dos mexicanos na preparação do Mundial, sob rígidas medidas sanitárias para garantir a segurança dos atletas, mas “as muitas dificuldades e preocupações” levaram à decisão do seu cancelamento.



“O mundo inteiro continua a lutar contra a covid-19 e o desporto não é exceção. Mas devemos permanecer fortes, esperançosos e focados em que isso acabará passando. As nossas atividades voltarão quando chegar a hora certa”, adiantou Klaus Schormann.



A próxima competição UIPM será o Mundial2021 de juniores, no Egito, agendado para fevereiro e março, seguido pelo regresso da qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, remarcados para o verão de 2021.



O pentatlo moderno é uma modalidade olímpica que integra as disciplinas de hipismo, esgrima, natação, tiro e corrida.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.