Covid-19. Cascais Padel Masters adiado para 2021

”, justificou João Martins, diretor do torneio.Inicialmente, a competição em Cascais, naquela que seria a terceira edição, deveria acontecer em setembro deste ano, mas, face à pandemia do novo coronavírus e ao adiamento das etapas do circuito, só decorrerá de 21 a 26 de setembro de 2021, após os torneios de Estocolmo, Roma e Buenos Aires.", acrescentou João Martins, citado pela assessoria de imprensa da organização.

No último ano, o Cascais Padel Masters consagrou como vencedores Pablo Lima e Ale Galán em masculinos, e Marta Ortega e Marta Marrero em femininos.