Covid-19. Coe defende a autonomia do desporto

“Devemos guiar-nos por aquilo que nos indicam os governos, a Organização Mundial da Saúde e as autoridades locais, mas devemos também tomar as nossas próprias decisões a assumir compromissos razoáveis”, declarou Sebastian Coe, em entrevista ao canal de televisão indiano WION.



Para o líder da World Athletics, “em determinado momento, o desporto poderá decidir se está preparado para organizar eventos, mesmo que ainda não haja aprovação por parte das autoridades”.



"Seremos respeitadores, mas devemos tomar as decisões tendo em conta o melhor para o nosso desporto e os nossos atletas”, insistiu o britânico, de 63 anos.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – nomeadamente Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Sebastian Coe referiu-se particularmente aos Jogos Olímpicos, adiados para o período entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021, admitindo que ninguém poderá assegurar que o evento irá mesmo realizar-se.



“É inútil especularmos sobre algo que acontecerá daqui a mais de um ano. Tentámos dar as atletas uma certa clareza em termos de calendário, contudo, as especulações dos cientistas e dos especialistas médicos não ajudam. Espero que pandemia seja contida, de modo a que não sejamos obrigados a anular os Jogos”, acrescentou.