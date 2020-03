Covid-19. COI admite "soluções excecionais", mas sem falar em adiar Tóquio2020

"Não há solução ideal para esta situação", reconheceu um porta-voz do COI, à margem das reuniões que decorrem durante o dia entre o seu presidente, Thomas Bach, os comités olímpicos nacionais e os representantes dos atletas.



O governo japonês reiterou na terça-feira que tem a intenção de organizar os Jogos Olímpicos nas datas previstas, entre 24 de julho e 9 de agosto, e de “uma forma completa”, aludindo à presença de público nos recintos.



Essa foi a vontade demonstrada pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, ao explicar a conversa que teve durante a noite com os outros líderes do G7, sustentadas, nessa ocasião, por testemunhos e garantias de outros ministros do executivo nipónico.