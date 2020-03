Covid-19. Comité Olímpico da Noruega pede adiamento dos Jogos Olímpicos

“A minha recomendação clara às autoridades desportivas é para não enviarem atletas se não suspenderem os Jogos”, afirmou a presidente do NIF, Berito Kjoll, depois de reunir com o ministro norueguês da Cultura e do Desporto, Abid Raja.



Segundo a agência de notícias espanhola Efe, a responsável espera que o executivo norueguês tome uma decisão final dentro de poucos dias.



De comités nacionais a federações de modalidades específicas até atletas e outras figuras do desporto, a pressão tem aumentado junto do Comité Olímpico Internacional (COI) para adiar os Jogos Olímpicos Tóquio2020, devido à pandemia da covid-19.



O Comité Olímpico de Portugal (COP) pediu hoje rapidez e uma decisão “firme” para o adiamento, face aos constrangimentos de treino que atletas em muitos países têm sofrido e à suspensão das competições na generalidade dos desportos e regiões do globo, uma opinião partilhada pelo Comité Paralímpico de Portugal e por várias federações desportivas nacionais.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas. O país está em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira e até às 23h59 de 2 de abril.