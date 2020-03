Covid-19. Comité Olímpico pede "situação excecional" para os atletas

“O COP oficiou junto do Governo e falou com o Secretário de Estado da Juventude e Desporto no sentido de, se houver determinadas restrições à liberdade de circulação, para criar uma situação excecional para os atletas em preparação olímpica”, revelou José Manuel Constantino.O presidente do COP disse à agência Lusa que não quer que os atletas lusos saiam ainda mais prejudicados com a pandemia da Covid-19: “Pelo menos que possam circular e adotar as soluções alternativas que algumas federações conseguiram arranjar para minimizar o problema da preparação dos atletas”.O presidente do COP lamentou a atitude do Comité Olímpico Internacional que “colocou nas mãos dos comités olímpicos nacionais e dos governos encontrar soluções alternativas para atletas possam treinar”.“Isto é muito bonito, mas não é fácil de concretizar”, criticou, sobre o facto de o COI manter Tóquio2020 nas datas previstas, de 24 de julho a 9 de agosto, apesar das evidências internacionais com o alastrar da pandemia.

Face a todas as dúvidas e contingências, José Manuel Constantino admitiu que preferia que o evento fosse “adiado um ano”.