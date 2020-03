Covid-19. Comité paralímpico diz que é prudente adiar Jogos, mas aguarda decisão

“O adiamento poderá ser o mais recomendado, mas devemos aguardar por uma posição definitiva do IPC, em função do evoluir da situação” da pandemia da covid-19, disse José Lourenço, em declarações à agência Lusa.



O presidente do CPP considera que o mais importante “é garantir a saúde de todos os agentes desportivos”, acrescentando que “só depois disso se deve pensar em desporto”.



“Os atletas, como todos, devem proteger-se e ficar em casa” disse o presidente, admitindo que a quase total paragem na preparação influenciará as prestações dos atletas.



José Lourenço afirma que “se os Jogos se realizarem nas datas previstas [25 de agosto a 06 de setembro] as condições de igualdade já estão feridas, porque uns conseguem treinar e outros não”, aludindo às diferentes medidas que estão a ser tomadas em vários países para tentar conter a propagação da pandemia.



No domingo, o Comité Olímpico Internacional anunciou que vai deliberar num período de quatro semanas sobre a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que deverão decorrer entre 24 de julho e 09 de agosto, devido à pandemia da Covid-19, com o adiamento na agenda, mas não o cancelamento.



Pouco depois, o IPC garantiu total apoio à decisão do COI sobre um eventual adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 devido à pandemia da Covid-19.



“Tenho a certeza de que todo o movimento paralímpico apoia a decisão do COI, que está a analisar os possíveis cenários relacionados com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020”, afirmou em comunicado, o presidente do IPC, o brasileiro Andrew Parsons.



No documento, o líder do IPC, considera que “a vida humana é muito mais importante do que qualquer outra coisa, e atualmente é vital que todos, incluindo os atletas, fiquem em casa para ajudar a impedir a propagação da doença que está a afetar a comunidade global”.



Desde 1988 que os Jogos Paralímpicos passaram a utilizar as instalações dos Jogos Olímpicos, e mais recentemente, os dois eventos começaram a ter o mesmo comité organizador.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas. O país está em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira e até às 23h59 de 02 de abril.