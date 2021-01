Covid-19: Competições europeias de râguebi suspensas e Seis Nações em dúvida

A rápida propagação da nova variante do coronavírus no Reino Unido levou o governo francês a instar os clubes do país a adiar os seus compromissos europeus.



Face a esta decisão das autoridades gaulesas, o organismo organizador das competições, o EPCR, disse não ter “outra escolha”, pelo que formalizou a “suspensão temporária” da Taça da Europa e o European Challenge.



Ainda assim, a EPCR garante estar “determinada” a encontrar uma solução para retomar e terminar as competições “o mais rapidamente possível”.



“É um quebra-cabeças, mas acho que não nos devemos alarmar”, acrescentou o presidente da federação francesa, Bernard Laporte.



A França registou nas últimas 24 horas 310 mortos devido à covid-19, elevando assim o total desde o início da pandemia para 67.750 mortes, segundo divulgaram hoje as suas autoridades.



O agravar do contexto da pandemia levanta igualmente dúvidas quanto ao Torneio das Seis Nações, no qual Escócia, País de Gales, Itália, Irlanda, e França desafiam a Inglaterra, campeã em título.



Na terça-feira, o ministério do desporto francês vai divulgar a sua posição, que pode condicionar o decurso desta competição, que já teve uma edição conturbada em 2020, devido às mesmas questões sanitárias.



“O Torneio será disputado, com um protocolo de saúde ditado pelo governo e ligado a este vírus mutante. Tudo correu bem no outono, assim como acontecerá no próximo Torneio das Seis Nações”, desejou o líder do râguebi francês.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.934.693 mortos resultantes de mais de 90,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.