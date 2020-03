Covid-19: Competições europeias de voleibol suspensas por tempo indeterminado

Depois de ter adiado todos os eventos da modalidade até 03 de abril, o organismo continental informou agora que as competições por si organizadas ficam suspensas "devido ao recente aumento de casos relacionados com o novo coronavírus por toda a Europa e que obrigou vários governos a declararem o estado de emergência e as federações a cancelarem os respetivos campeonatos nacionais".



Esta decisão implica a paragem de competições masculinas e femininas de pavilhão, como a Liga dos Campeões e outros torneios continentais de clubes, bem como as provas de voleibol de praia.



Na semana passada, a Federação Internacional de Voleibol já tinha adiado a Liga das Nações - prova que sucede à Liga Mundial -, que estava agendada para junho e julho.



O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.



Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal há 448 pessoas infetadas, segundo o mais recente boletim diário da Direção-Geral da Saúde, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.