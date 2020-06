Covid-19. Constantino satisfeito com prolongamento do mandato no COP

”, disse, à agência Lusa, referindo-se ao adiamento para março de 2022 do ato eleitoral, que acompanhou o adiamento de Tóquio2020, devido à covid-19.Agora, esta decisão da assembleia plenária, terá de ser aprovada pela comissão executiva do COP.Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que deveriam decorrer entre 24 de julho e 09 de agosto deste ano, foram adiados para o período entre 23 de julho a 08 de agosto de 2021, por causa da pandemia.O dirigente assumiu que houve “discussão sobre o momento das eleições”, com a proposta do COP a recair no mês de janeiro a ser preterida de outra em março, “pois a assembleia plenária achou que é muito cedo, poderia não haver tempo para apresentar o relatório e contas e relatório da missão” a Tóquio2020.José Manuel Constantino tem visto “mensagens públicas de confiança” por parte do Comité Olímpico Internacional, contudo admite que, “no íntimo”, não sabe se o sentimento é o mesmo no seio do COI e dos comités olímpicos nacionais.”, sentenciou.





Apreensão com quadro financeiro







Depois dos exercícios de 2017 e 2018 do COP com resultados negativos, 2019 foi fechado com um saldo positivo de 19.000 euros, facto elogiado pelo presidente do organismo.José Manuel Constantino aguarda ainda pela reformulação da dotação financeira da tutela para o COP em 2021 tendo em conta o adiamento de um ano, manifestando-se “preocupado” com a almofada financeira.Assume desconhecer se a mesma é “suficiente” para fazer face às “incertezas” do apoio, muito dependente dos apuramentos ainda por decidir e do sucesso dos atletas lusos nos mesmos.Acrescenta que o adiamento de Tóquio2020 em um ano em nada alterou os objetivos da Missão em termos de resultados desportivos.Além de duas medalhas, o contrato estipula a obtenção mínima de 12 diplomas, ou seja, classificações até ao oitavo lugar, e pelo menos 26 iguais ou acima do 16.º posto.