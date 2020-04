Covid-19. Dinamarca encerra campeonato de andebol e Aalborg é declarado campeão

Em comunicado divulgado no site oficial, a DHF informou sobre o fim da I e II divisões, quando faltavam disputar três rondas da fase regular na categoria masculina, além de toda a fase de apuramento do campeão e de manutenção.



Desta forma, o Aalborg, detentor do troféu e que liderava a prova aquando da interrupção, há cerca de um mês, foi declarado campeão masculino, enquanto o Esbjerg é o campeão feminino.



O Aalborg é o adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, sendo que os jogos das duas mãos, agendados para março, foram adiados, devido à propagação do novo coronavírus, que suspendeu a maioria das competições desportivas por todo o mundo.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil. Dos casos de infeção, cerca de 290 mil são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, e o continente europeu é neste momento o mais atingido, com cerca de 708 mil infetados e mais de 55 mil mortos.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 17 de abril, registaram-se 345 mortes e 12.442 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.