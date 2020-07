Covid-19. Escola de Canoagem de Ródão retomou a atividade

"Tendo em conta a situação de pandemia, o centro náutico disponibiliza as suas instalações de forma condicionada, em cumprimento das normas orientadoras da Direção Geral da Saúde, devendo os interessados utilizar o ‘email’ geral@cmcd-vvr.pt ou o telefone 963445866 para obter mais informações", explica, em comunicado, o município de Vila Velha de Ródão.



Este projeto resulta de uma parceria entre o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento e a Câmara de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, sendo que conta já com duas dezenas de inscritos, entre adultos e crianças.



"Trata-se de um projeto e de uma estrutura única no distrito (Castelo Branco), que aproveita o magnífico enquadramento natural e as potencialidades do extenso plano de água do rio Tejo, na zona de Vila Velha de Ródão, para permitir a prática de desportos náuticos no interior do país, onde a oferta nesta área é escassa", lê-se na nota.



O centro náutico de Vila Velha de Ródão, onde se inclui a escola de canoagem, estava encerrado desde o dia 14 de março, uma decisão sustentada pela necessidade de tomar medidas extraordinárias para minimizar os efeitos da propagação da doença junto dos munícipes, colaboradores, utentes dos serviços municipais e da população em geral.