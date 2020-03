Covid-19: Estoril Open cancelado e ténis internacional suspenso até 7 junho

Através de um comunicado, o ATP confirmou que a prova de terra batida do Estoril não se vai realizar, tal como os Masters 1000 de Madrid e Roma.



“Após uma análise cuidadosa e devido ao surto contínuo de Covid-19, todos os torneios ATP e WTA da quadra de primavera não serão realizados conforme o programado. Inclui os torneios conjuntos WTA e ATP de Madrid e Roma, os eventos WTA em Estrasburgo e Rabat e os ATP em Munique, Estoril, Genebra e Lyon”, revelou o organismo.



Na mesma nota, a ATP indica ainda que “a temporada de ténis profissional está suspensa até 07 de junho de 2020, incluindo o ATP Challenger Tour e o ITF World Tennis Tour”.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou quarta-feira o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.



Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



O boletim divulgado pela DGS assinala 5.067 casos suspeitos até quarta-feira, dos quais 351 aguardavam resultado laboratorial.