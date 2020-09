Covid-19: Europeu de atletismo em pista coberta para veteranos em Braga cancelado

A competição, que estava inicialmente prevista para março deste ano em Braga, foi depois adiada para janeiro de 2021 devido ao novo coronavírus, mas o aumento de casos e a previsão de a situação piorar no inverno levou a organização a cancelar o evento.



A European Masters Athletics (EMA) explica que se reuniu com responsáveis da cidade de Braga este mês e que a organização do evento em pista coberta é um “alto risco” nesta altura, referindo que a cidade portuguesa vai receber a competição em 2023.



A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 1.928 pessoas dos 70.465 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.