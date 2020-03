Covid-19: Europeu e Taça do Mundo de orientação em BTT adiados para outubro

"Devido à situação criada pela pandemia do Covid-19, foram cancelados até 31 de maio todos os eventos sob a égide da Federação Internacional de Orientação", informa o comunicado divulgado hoje pela federação lusa, revelando ter sido aprovada a realização do Campeonato da Europa e a primeira ronda da Taça do Mundo de orientação em BTT no período de 02 a 07 de outubro, em Loulé.



Loulé iria receber, inicialmente, os dois eventos de topo de orientação em BTT entre 12 e 17 de maio.



O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.



Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal há 448 pessoas infetadas, segundo o mais recente boletim diário da Direção-Geral da Saúde, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.