Covid-19: Europeus de judo adiados de maio para junho

“Face à situação sanitária atual na Europa, o comité executivo da Federação Europeia de judo e a Federação checa decidiram em conjunto adiar os Europeus para 19 a 21 de junho”, especifica em comunicado a EJU.



O organismo europeu explica ainda que as novas datas foram aprovadas pela Federação Internacional, lembrando que os pontos de qualificação olímpica, que terminaria em maio, “serão atribuídos” na mesma.



A pandemia do Covid-19 levou a Federação Internacional de Judo a anular três provas do circuito mundial previstas para o final de abril: o Grand Slam de Ecaterimburgo e os grandes prémios de Tbilissi e Antália.



Toda a situação levou a Federação Internacional a alargar o período de qualificação olímpica para Tóquio2020 até 30 de junho.



Neste momento, Portugal tem oito judocas em lugar elegível de apuramento: Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (-78 kg), Anri Egutidze (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).



“A situação criada pelo Covid-19 mergulhou a EJU, os organizadores das competições e o mundo inteiro na incerteza. Temos a certeza de que o mais importante neste período imprevisível é o de agir com humanitarismo e de encontrar o melhor compromisso", disse o presidente da EJU, Sergey Soloveychik.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados já ultrapassa as 125.000 pessoas, registando-se casos em cerca de 120 países e territórios.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.