Covid-19. Federação de canoagem ajuda clubes

"É uma devolução direta por clube, uma forma de lhes mostrarmos o nosso apoio e solidariedade. Estão a enfrentar uma fase complicada em resultado da redução de fontes de financiamento", justificou o presidente, Vítor Félix.



Os clubes de canoagem, que receberam a boa nova por videoconferência com mais de 80 participantes, "deixaram de cobrar as mensalidades, mas continuam a ter despesas para cumprir, como é o caso do pagamento aos funcionários", pelo que esta é uma forma da federação "ajudar".



"Antes de tomarmos esta decisão, fizemos uma análise de custos. A entrega de subsídios aos nossos clubes não afeta a liquidez da FPC. A sustentabilidade está garantida, pois há muitas atividades que não vão ser desenvolvidas até junho", informou Vítor Félix, aos que manifestaram "preocupação" pela solidez financeira da federação.



Retomar atividade logo que possível



Em termos desportivos, a federação deseja "realizar, no mínimo, uma prova por disciplina", contudo, essa "perspetiva otimista depende sempre das decisões da Direção-Geral da Saúde e do Governo".



"Numa perspetiva mais otimista, apontamos a possibilidade de retomar o calendário competitivo em meados de julho de 2020", admitiu o dirigente.



A canoagem, com duas especialidades olímpicas, regatas em linha e slalom, é a modalidade em Portugal com mais apurados para Tóquio2020, nomeadamente seis na pista (Fernando Pimenta, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista, David Varela e Teresa Portela) e Antoine Launay no slalom.



Até julho, aquela federação teve de suspender 13 provas de campeonatos nacionais, 13 de âmbito regional, três taças de Portugal e três outras provas de interesse, sendo que "será impossível cumprir, recuperar e organizar todos estes eventos, sendo necessário cancelar em definitivo algumas competições".



Todos os campeonatos regionais foram suspensos, porém, as Primeiras Pagaiadas mantêm-se, "por forma a não comprometer a fixação de novos atletas".



"Queremos estar um passo à frente. Nesta reunião, quisemos ouvir também os clubes, porque percebemos que havia alguma ansiedade. Quisemos tranquilizá-los", concluiu Vítor Félix.