Covid-19. Federação de motociclismo mantém tudo suspenso até 30 de abril

“A direção da FMP, consultada a sua comissão médica, decidiu prorrogar a suspensão de toda a atividade desportiva e de mototurismo até ao dia 30 de abril. A decisão foi tomada na sequência da declaração do Estado de Emergência pelo Presidente da República, e sua regulamentação pelo Governo”, explicou a federação.



A FMP avançou também que está “solidária com todos no combate à Covid-19 e disponível para agir e apoiar no que for necessário ou puder ser útil”.



O organismo já tinha suspendido toda a atividade desportiva no dia 13 de março, apontando na altura a data limite de 03 de abril.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas. O país está em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.