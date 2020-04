Covid-19. Federação de natação suspende provas até 31 de julho

“A FPN, com os contributos das associações territoriais e conforto da assembleia geral, e como garante das condições de verdade desportiva e equidade à preparação sistemática para cada disciplina desportiva, decidiu suspender a organização de todas as competições da época até 31 julho de 2020, com reavaliação no início de maio de 2020”, informou o organismo.



No início da crise, a FPN tinha suspendido as provas até 15 de abril, contudo, a uma semana de se cumprir o prazo, adiou o mesmo por três meses e meio.



A alteração prevista do regulamento nacional das diferentes disciplinas pressupõe uma redução dos custos financeiros aos clubes associados “em cerca de 900.000 euros, sendo que a poupança média por clube poderá acrescer a cerca de 21.512 euros, dependente da disciplina desportiva”.



Paralelamente, a FPN vai devolver aos seus filiados 75.192 euros relativos aos custos associados às taxas de inscrição de competições não realizadas, bem como devolução de todas as importâncias pagas pelos clubes a título de inscrições em eventos entretanto adiados.



A instituição vai ainda entregar aos clubes os créditos que tenham em conta corrente, designadamente os relativos a “subsídios à deslocação”, num valor global aproximado de 35.000 euros.