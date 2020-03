Covid-19. Federação de remo apoia adiamento dos Jogos para defender a saúde

Luís Ahrens Teixeira disse à agência Lusa ter a certeza de que isso “é o que será feito”, apesar de ainda hoje a federação internacional World Rowing ter respondido de forma evasiva a um pedido de esclarecimento da FPR sobre as provas de qualificação que foram canceladas, dizendo que “ainda não sabem dizer nada”.



“Se tiverem de ser adiados, que sejam. Não adianta especular e o importante é defender a saúde, o que tenho a certeza que será feito. Ninguém sabe o que vai acontecer e tem de se gerir toda a preparação e planeamento de treino com prudência”, disse o antigo remador.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas. O país está em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.