Covid-19. Federação de ténis defende que é "prematuro" adiar já Tóquio2020

“Acho que é cedo para se tomar uma decisão, quando é difícil prever o que vai acontecer nos próximos dois meses. É prematuro adiar já os Jogos Olímpicos, mas, se epidemia continuar a evoluir desta forma, é aconselhável repensar a data”, começou por afirmar Vasco Costa, em declarações à agência Lusa.



Perante a pandemia provocada pela covid-19, que já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram, o COI está a equacionar o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para o período entre 24 de julho e 09 de agosto, remetendo, contudo, uma decisão definitiva para dentro de quatro semanas.



Uma opção apoiada pelo presidente da Federação Portuguesa de Ténis, que defende ser este o momento de aguardar para tentar perceber qual a evolução do novo coronavírus, que “aparentemente só está controlado na China”, enquanto “no resto do mundo continua a evoluir.”



“Ainda falta algum tempo para os Jogos Olímpicos. Conforme evoluir a epidemia, que é difícil de prever, acho que deve haver uma decisão até ao final abril, até por uma questão de preparativos, qualificações, ‘sponsors’ e ‘rankings’, entre outras variantes”, justificou o responsável federativo português.



O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.



Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.