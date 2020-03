Covid-19. Federação internacional de ténis de mesa apoia adiamento dos Jogos

"Estamos aqui para dizer que apoiamos de todo o coração a decisão de hoje do COI", lê-se no comunicado da ITTF, que destaca as dificuldades inerentes à organização de um evento da magnitude das Olimpíadas, que ocorrem de quatro em quatro anos.



Segundo a entidade, que integra o COI desde 1988, "a decisão de adiar os Jogos é uma mensagem de esperança", porque indica que "os Jogos Olímpicos e Paralímpicos se vão realizar".



E a ITTF garante ao COI e ao Comité Organizador dos Jogos que está disponível para colaborar de forma a tornar "estes Jogos os maiores da história".



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciaram hoje o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, em comunicado.



“Nas presentes circunstâncias e baseado nas informações dadas hoje pela Organização Mundial de Saúde, o presidente do COI [Thomas Bach] e o primeiro-ministro do Japão [Shinzo Abe] concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021”, lê-se no comunicado.



Esta decisão foi, de acordo com o mesmo documento, tomada “para salvaguardar a saúde dos atletas, de toda a gente envolvida nos Jogos Olímpicos e de comunidade internacional”.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.077 mortos em 63.927 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.



Em Portugal, há 30 mortos e 2.362 infetados confirmados. Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira e até às 23h59 de 02 de abril.