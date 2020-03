Covid-19. Federação suspende provas e atividades de ciclismo até 3 de abril

A decisão foi tomada após contactos entre o departamento clínico da FPC e a Direção-Geral de Saúde - um dia depois de a Volta ao Alentejo ser cancelada, por iniciativa dos organizadores - e abrange todas as vertentes de ciclismo.



A federação garante ainda que vai reunir-se com associações regionais da modalidade e outros organizadores “e demais entidades afetadas pela suspensão da atividade desportiva no sentido de recalendarizar os eventos que seja possível reagendar”, procurando “manter tanto quanto possível a coerência desportiva” para 2020.



A Clássica da Arrábida, prova 1.2 do circuito mundial, estava marcada para domingo, enquanto a Volta ao Alentejo (2.2) tinha o arranque marcado para 18 de março.



Em Portugal, a Direção Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.



A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).



O boletim divulgado hoje assinala também que há 83 casos a aguardar resultado laboratorial e 3.066 contactos em vigilância, um aumento face aos 667 divulgados na terça-feira.



No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 471 casos suspeitos.



O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) reúne-se hoje para discutir medidas de contenção do surto de Covid-19, incluindo a possibilidade de antecipação das férias escolares da Páscoa.



As medidas já adotadas em Portugal para conter a epidemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.