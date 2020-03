Covid-19: Girona, da segunda divisão espanhola, tem um jogador infetado

“O Girona confirma que um jogador profissional do clube teve resultado positivo num teste de deteção de covid-19, depois de ter manifestado sintomas compatíveis com o quadro clínico do vírus”, explicou o atual quinto classificado do segundo escalão espanhol, num curto comunicado publicado nas redes sociais e escrito em catalão.



O Girona, que na última temporada foi despromovido da liga principal, não revelou, para já, a identidade do jogador, naquele que é até agora o único caso positivo no plantel.



De acordo com os últimos dados, em Espanha, 47.610 pessoas já foram infetadas pelo novo coronavírus e 3.434 perderam a vida.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu, com mais de 226.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos registados até terça-feira.



Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, há 43 mortes e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.