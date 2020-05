Covid-19. Golfe regressa na Coreia do Sul com máscaras

campeonato KLPGA, prova do circuito feminino sul-coreano de golfe, sem créditos firmados, conseguiu atrair três golfistas de topo no "ranking" mundial, numa competição que decorreu em Seul, à porta fechada.



Sob medidas de segurança, o torneio de quatro dias obrigou a um protocolo sanitário, com as jogadoras a terem que cumprir uma distância obrigatória entre si, de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, e a usar máscaras.



O torneio, o primeiro desde o confinamento e suspensão do desporto mundial, motivou interesse acrescido e a transmissão televisiva para os Estados Unidos, Canadá e Japão.



A sul-coreana Park Hyun-kyung (número 3 mundial) foi a vencedora, à frente das suas compatriotas Bae Seon-woo (33.ª) e Lim Hee-jeong (24.ª).



A competição foi a segunda a realizar-se na Coreia do Sul, ainda em alerta devido à crise sanitária com a covid-19, depois de ter tido início há uma semana o campeonato de futebol, que cumpre este fim de semana a segunda jornada.