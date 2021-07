Covid-19. Governo espera que 2021 seja ano de retoma integral do desporto

”, referiu, na audição regimental da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto.Tendo em conta os impactos provocados pela interrupção global das competições em março de 2020, o Conselho de Ministros aprovou há quatro meses um fundo de apoio “verdadeiramente histórico e muito significativo” de 65 milhões de euros (ME) ao setor.”, recordou.Tiago Brandão Rodrigues frisou que, além desta disponibilização de fundos, o setor da atividade física e desporto já tinha beneficiado de medidas criadas pelo Governo, num total de 76 milhões, dos quais 50 milhões em "lay-offs" e 26 milhões quanto à flexibilização tributária.”, vincou.





Assegurar o futuro





Antecipando um próximo ciclo olímpico de três anos, em função do adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, o ministro da Educação lembrou que foi “mantido o financiamento às federações e aos programas olímpicos” e “reafetadas as verbas não executadas”.”, explicou.Já o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, assegurou na mesma sessão que “efetivamente não aconteceram” cortes no financiamento dos contratos-programa celebrados em 2020 entre as federações desportivas e o IPDJ.”, observou.Em reposta a questões do deputado do PSD Emídio Guerreiro, antigo secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo reiterou que “entraram rigorosamente todos os euros” previstos nos contratos-programa, dizendo mesmo que o Governo “reconheceu sempre na atividade física um bem quase essencial, mesmo durante o confinamento”.