Covid-19. GP de Fórmula 1 do Bahrein aberto a vacinados e curados

A estreia do campeonato do Mundo de Fórmula 1, entre 26 e 28 de março no Bahrein, vai poder ser assistida ao vivo somente por espetadores vacinados ou curados da covid-19, anunciou esta quinta-feira a organização.