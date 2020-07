Covid-19. GP de Fórmula 1 na Rússia com a presença de público

“Será um evento incrível, com a maior assistência possível”, afirmou Alexey Titov, promotor do evento, citado pelo jornal francês L’Équipe.



Os Grandes Prémios de Mugello (Itália) e de Sochi (Rússia) foram hoje confirmados no calendário mundial de Fórmula 1 pela Liberty Media, responsável pelo campeonato do mundo, sendo a nona e décima provas da temporada.



O circuito de Mugello, propriedade da Ferrari, acolherá o GP 1000 Ferrari, que assinala a milésima corrida da equipa italiana no Mundial, no dia 13 de setembro.



Duas semanas mais tarde, em 27 de setembro, será a vez de Sochi acolher o GP da Rússia, tal como inicialmente previsto.



Alexey Titov explicou que todos os anos o público marca presença em grande número e que este ano, apesar das dificuldades causadas pela pandemia de covid-19, espera que os fãs do automobilismo possam estar presentes.



“Trabalharemos meticulosamente para receber os espetadores da maneira mais segura possível”, frisou.



Portimão continua na calha para receber uma prova de Fórmula 1, 24 anos depois de o Estoril ter sido palco do último GP de Portugal, no entanto ainda não existe confirmação oficial.



Ao todo, já foram canceladas ou adiadas 13 das 22 corridas da temporada, mas os responsáveis do campeonato esperam ter um calendário com 15 a 18 corridas até ao fim deste ano.



O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) venceu o primeiro Grande Prémio da Fórmula 1 da temporada, na Áustria, batendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo, por 4,257 segundos, e o britânico Lando Norris (McLaren), terceiro, por 5,353.



A pandemia de covid-19 já provocou 555 mil mortos e infetou mais de 12,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A Rússia é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, registando mais de 713 mil casos e 11.017 mortos.