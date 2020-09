Covid-19: Grand Slam de Judo de Tóquio anulado devido à pandemia

“Face à persistente incerteza em relação à pandemia da covid-19 e tendo em conta que o Japão será o país organizador dos Jogos Olímpicos [adiados para o verão de 2021], a IFJ entente redobrar a prudência na organização de eventos no Japão”, justifica o organismo em comunicado.



Na mesma nota, a federação do judo mundial explica que optou por cancelar e não adiar o torneio na capital japonesa, por já existirem “muitos eventos da IFJ e de competições nacionais no início de 2021”.



A retoma do judo mundial, parado desde março, está prevista para final de outubro com o Grand Slam de Budapeste, mas “uma decisão final” em relação à realização da prova na Hungria será tomada em breve pelas autoridades do país, disse ainda a IFJ.



O organismo adiantou também que o Masters de Doha se mantém para o início do ano.



Em Portugal, a Federação Portuguesa tem realizado estágios contínuos em Coimbra e no sábado está previsto o regresso da competição, com a realização da Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi, em Cernache.



A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 965.760 mortos e mais de 31,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.