Covid-19. IPMA apoia missão olímpica portuguesa com portal

Este apoio científico e técnico vai permitir aos atletas e treinadores conhecerem as previsões para os locais de competição sobre temperatura, humidade, precipitação, vento, nebulosidade, mas também detalhes mais específicos para o surf, como previsão de altura, período e direção das ondas.O portal integra a informação climática em tempo real, mas também previsões horárias, de períodos de seis horas, semanais e mensais, assim como meteogramas (séries temporais) e em mapas espaciais e determinísticas e em probabilidade.Esta "ferramenta" resultou de uma iniciativa do COP, à qual o IPMA acedeu, integrando, para já, o calendário e os locais das várias modalidades com portugueses apurados para Tóquio2020.”, afirmou o presidente do IPMA, Miguel Miranda.Igualmente citado no comunicado da estrutura olímpica,”, observou Constantino.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que deveriam realizar-se entre 24 de julho e 9 de julho deste ano, foram adiados para o período entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, devido à pandemia de covid-19.