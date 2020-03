Covid-19. Jogador de râguebi e enfermeiro está contagiado

Adrián Cotanda, de 28 anos, jogador do CAU Rugby Valencia, foi infetado “nos primeiros dias da crise”, como explicou numa conversa telefónica com a agência EFE a partir de sua casa, na qual garantiu que já superou a pior fase da doença.“Estou confinado em minha casa, quase sem sintomas e à espera de um segundo teste [que dê negativo], porque o primeiro foi positivo. Eu ainda tive alguns dias de febre”, disse Adrián Cotanda, que se encontra recolhido desde a semana passada.O jogador da equipa da Divisão de Honra B espanhola, que concilia o desporto com o trabalho como enfermeiro no departamento cirúrgico do Hospital Clínico de Valencia e numa outra unidade de saúde, afirmou que se cansa muito a praticar exercício físico, mas conta regressar ao serviço em breve.O "três quartos" da equipa valenciana lamentou as condições precárias em que os profissionais de saúde trabalham diariamente e admitiu que, embora esteja emocionalmente bem, os seus colegas de trabalho têm medo de contrair o novo coronavírus (Covid-19).”, afirmou.





Mais tempo de recuperação







Além disso, Adrián Cotanda acredita que o tempo de confinamento será maior que o esperado e dá como conselho viver um dia de cada vez e seguir as indicações de quem está por dentro do assunto, ignorando todas as coisas absurdas que se ouvemO jogador do CAU Valencia explicou ainda como consegue conciliar dois empregos com a paixão do râguebi.”, concluiu.