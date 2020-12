Covid-19. Jogo do Sporting na Liga Europeia de andebol adiado

“A partida estava prevista para a próxima terça-feira, dia 22 de dezembro, em Lisboa, mas a formação eslovaca tem neste momento vários jogadores infetados”, com o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, informou o Sporting.



Em nota publicada no sítio oficial na Internet, o clube de Alvalade assinala que os dois clubes e a Federação Europeia de Andebol estão a tentar encontrar uma nova data para a realização do encontro.



O Sporting ocupa o quarto lugar do Grupo B da Liga Europeia, com duas vitórias e duas derrotas, em quatro jogos, atrás do líder Kristianstad, Füchse Berlim (2.º), Nimes (3.º) e à frente do Dínamo Bucareste (5.º) e do lanterna-vermelha Tatran Presov.