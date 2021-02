Covid-19: Jogos Surdolímpicos de 2021 adiados para 2022 devido à pandemia

Os Jogos Surdolímpicos de 2021, previstos para Caxias do Sul, no Brasil, foram adiados para 2022, devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o Comité Internacional de Desporto para Surdos (ICSD).