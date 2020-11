Covid-19. José Barbosa infetado deixa seleção de basquetebol

De acordo com a FPB, o base encontra-se bem, assintomático e em isolamento, num caso que está a ser acompanhado pelo corpo clínico federativo.Entretanto, e em outra nota, é revelado que, para o duplo embate frente ao Chipre e à Albânia.", pode ler-se na nota.O comunicado federativo cita ainda declarações do jogador, de origem croata, ao site do Palencia Basket: “”.

A seleção portuguesa defronta no próximo dia 26 de novembro o Chipre, para, dois dias depois (28), medir forças com a Albânia, ambos no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos.