Covid-19. José Manuel Constantino preocupado com falta de respostas políticas

Num debate promovido pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP) sobre o futuro do desporto na "era covid-19", José Manuel Constantino lembrou que “tão importante como o trabalho que as federações têm feito é obter uma resposta das autoridades públicas” e que essa resposta “não está em linha” com aquela que a generalidade dos países europeus “estão a dar às suas organizações”.”, criticou o presidente do COP.E José Manuel Constantino foi ainda mais longe, ao considerar que o Governo “já devia ter criado uma unidade de acompanhamento” do que está a acontecer, que permitisse “monitorizar e quantificar as ocorrências” resultantes da pandemia.”, apontou.





Falta de sensibilidade e articulação







Outro aspeto que mereceu críticas foi a falta de “sensibilidade e articulação” entre as diferentes áreas políticas na gestão da pandemia provocada pelo novo coronavírus.”, exemplificou.As opiniões do presidente do COP foram corroboradas, na generalidade, pelo seu homólogo do desporto paralímpico, José Manuel Lourenço, que considerou haver “uma questão de falta de equidade para com uma área importante” da sociedade.”, questionou o presidente do Comité Paralímpico de Portugal.O plano de desconfinamento da pandemia de covid-19 apresentado pelo Governo permitiu apenas a conclusão da I Liga portuguesa de futebol, deixando de foram as outras modalidades coletivas.Algumas federações têm apresentado planos de retoma da atividade desportiva, mas a possibilidade de retomar competições nacionais permanece incerta a um ano da data prevista para a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que foram adiados para o período entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021.