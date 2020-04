Covid-19. Laboratório de Análises de Dopagem tem acreditação adiada

O presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, assegurou que o LAD já “está em condições de fazer a acreditação” e que há “uma expetativa bastante positiva” de uma decisão favorável do organismo máximo de combate ao doping, revelou em entrevista à agência Lusa.No entanto, assumiu ser “difícil” traçar uma nova meta para o laboratório português, em virtude da propagação do novo coronavírus.”, afirmou, acrescentando: “”.

O IPDJ assumiu a execução da “opção estratégica” do Governo na recuperação da acreditação do LAD junto da AMA, suspensa em 2016 e revogada em 2018 devido à não conformidade com os procedimentos internacionais.





Nesse sentido, o laboratório português passou a contar com 20 pessoas nos quadros - pondo fim ao regime de prestação de serviços -, o que conferiu “segurança e estabilidade” ao organismo e cumpriu uma das exigências da AMA.Desde então, Vítor Pataco revelou que o “”, entre contratações e remunerações, formação de técnicos em laboratórios estrangeiros, modernização do sistema de gestão e aquisição de equipamentos especializados.”, vincou.

Segundo o presidente do IPDJ, a importância de voltar a ter o laboratório de Lisboa entre os cerca de 30 laboratórios acreditados a nível mundial é “capital”.







Por outro lado, sem vincular prazos para o seu funcionamento em pleno, admitiu a “esperança” de que alguns atletas da missão portuguesa para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, em 2021, possam já ser controlados e analisados no laboratório nacional.”, referiu.

Devido à pandemia de covid-19, o LAD, atualmente dirigido por João Ruivo, “está sem operação”, mas “não está parado”, assegurou ainda Vítor Pataco, notando que os técnicos estão em teletrabalho e em conferências internas para acertarem informações científicas e avaliações técnicas, com vista a “retomar em qualquer momento” a atividade.